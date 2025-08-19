Güney Kore'de Lee Sang-min Hakkında Sıkıyönetim Suçlamasıyla Dava

Güney Kore'de eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim girişimine yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla dava açıldı.

Soruşturma ve yöneltilen suçlamalar

Yonhap'ın haberine göre, Savcı Cho Eun-suk'un başında bulunduğu özel soruşturma ekibi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lee'ye yeni suçlamalar yöneltildi. Lee'nin, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanını engellemeyerek girişime yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.

Ayrıca Lee'nin, hükümete eleştirel yaklaşan medya kuruluşlarının elektrik ve suyunun kesilmesi için polis ve itfaiye teşkilatına talimat verdiği yönünde de şüpheler bulunuyor. Lee daha önce de sıkıyönetim ilanında aktif rol oynamak, görevini kötüye kullanmak ve yalan beyanda bulunmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş; sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti. Meclisin kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayı sonrası Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

14 Aralık 2024'te Ulusal Meclis, azil oylamasında Yoon hakkında azil isteminde bulundu ve Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararına dek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, yargılama sonucunda 4 Nisan'da Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı ve 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.

Yoon ilk olarak 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı; 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliye edildi. Ardından hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarıldı.