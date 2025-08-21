DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

Güney Kore'den Kuzey'e Üç Aşamalı 'Dondur, Azalt, Ortadan Kaldır' Nükleersizleştirme Planı

Lee Jae Myung, Kuzey Kore'ye karşı 'dondur, azalt ve ortadan kaldır' üç aşamalı nükleersizleştirme stratejisini ve ABD ile koordinasyonu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:06
Güney Kore'den Kuzey'e Üç Aşamalı 'Dondur, Azalt, Ortadan Kaldır' Nükleersizleştirme Planı

Güney Kore'den Kuzey'e Üç Aşamalı 'Dondur, Azalt, Ortadan Kaldır' Planı

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, stratejiyi ABD ile koordinasyon ve Pyongyang ile aktif diyalog ekseninde açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için izlenecek yol haritasını "dondur, azalt ve ortadan kaldır" üç aşamalı plan olarak duyurdu.

Yonhap ajansının aktardığına göre Lee, Japonya ziyareti öncesinde Tokyo merkezli Yomiuri gazetesine verdiği röportajda, bu planın uygulanmasında ABD ile güçlü ittifak kurmayı ve Pyongyang ile aktif diyalog yürütmeyi esas alacaklarını belirtti.

Lee, ilk aşamada Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını dondurmayı, ikinci aşamada bu programları azaltmayı, son aşamada ise tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Stratejinin uygulanması sırasında Seul'ün Washington ile yakın koordinasyonu sürdüreceğini vurgulayan Lee, gerekli koşulları oluşturmak amacıyla Seul-Pyongyang hattında diyalogun aktif tutulacağını söyledi.

Öte yandan Devlet Başkanı Lee'nin 23-29 Ağustos tarihlerinde Japonya ve ABD'yi ziyaret etmesi, bu çerçevede 25 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
4
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme
5
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
6
Girne Ciklos'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL