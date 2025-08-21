Güney Kore'den Kuzey'e Üç Aşamalı 'Dondur, Azalt, Ortadan Kaldır' Nükleersizleştirme Planı

Güney Kore'den Kuzey'e Üç Aşamalı 'Dondur, Azalt, Ortadan Kaldır' Planı

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, stratejiyi ABD ile koordinasyon ve Pyongyang ile aktif diyalog ekseninde açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için izlenecek yol haritasını "dondur, azalt ve ortadan kaldır" üç aşamalı plan olarak duyurdu.

Yonhap ajansının aktardığına göre Lee, Japonya ziyareti öncesinde Tokyo merkezli Yomiuri gazetesine verdiği röportajda, bu planın uygulanmasında ABD ile güçlü ittifak kurmayı ve Pyongyang ile aktif diyalog yürütmeyi esas alacaklarını belirtti.

Lee, ilk aşamada Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını dondurmayı, ikinci aşamada bu programları azaltmayı, son aşamada ise tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Stratejinin uygulanması sırasında Seul'ün Washington ile yakın koordinasyonu sürdüreceğini vurgulayan Lee, gerekli koşulları oluşturmak amacıyla Seul-Pyongyang hattında diyalogun aktif tutulacağını söyledi.

Öte yandan Devlet Başkanı Lee'nin 23-29 Ağustos tarihlerinde Japonya ve ABD'yi ziyaret etmesi, bu çerçevede 25 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.