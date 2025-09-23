Güney Kore Hükümeti Yoon ve Eşi Hakkındaki Soruşturma Süresini Uzattı

Güney Kore Hükümeti Yoon ve Eşi Hakkında Soruşturma Uzatmasını Onayladı

Güney Kore hükümeti, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcılarca yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının süresini uzatan üç yasa tasarısını onayladı.

Yonhap'ın aktardığına göre, tasarılar bu ay başında Ulusal Meclis tarafından kabul edilmiş ve Başbakan Kim Min-seok başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı. Tasarılar son onay için Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'a gönderilecek.

Onaylanan düzenlemeler çerçevesinde, özel savcılara soruşturmalarını 60 güne kadar uzatma ve yürütülen soruşturmalara ek personel atama yetkisi tanınıyor.

Geçen yıl başlatılan süreçte, Yoon ve eşi hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı. Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Ulusal Meclis, daha önce 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmaların başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girse de, Meclisin itirazı ve Bakanlar Kurulu onayıyla Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.