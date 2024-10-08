Güney Kore ve Singapur Arasında Tedarik Zinciri Ortaklığı Anlaşması

Güney Kore ve Singapur'dan Önemli Adım

Güney Kore ile Singapur, enerji ve ileri teknoloji dahil çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek adına bir tedarik zinciri ortaklığı anlaşması imzaladı.

İki Liderin Görüşmesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Singapur ziyareti sırasında Başbakan Lawrence Wong ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini arttırmanın ve imzalanan ortak tedarik zinciri anlaşmasıyla kritik sektörlerdeki bağlantıları güçlendirmenin yollarını tartıştılar.

Doğal Gaz İşbirliği

Bu işbirliği çerçevesinde, iki ülke sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusundaki işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı. LNG takası, ortak alımlar ve bilgi paylaşımı gibi konulara odaklandılar.

Basın Toplantısında Vurgular

Yoon, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ben ve Başbakan Lawrence, küresel ekonomideki belirsizliklerle başa çıkmak için stratejik mal ve enerji tedarik zincirlerinde işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık.” dedi. Güney Kore’nin dünyanın üçüncü büyük LNG ithalatçısı olarak Singapur ile gerçekleştirdiği işbirliği, global enerji tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacak.

Suçluların İadesi Anlaşması

Ayrıca, iki ülke, taraflar arasında suçluların tutuklanması ve iadesine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Bölgesel Güvenlik Konuları

Zirve boyunca bölgesel güvenlik konularına da değinildi. İki taraf, bu hafta sonu Laos'ta gerçekleşecek olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı birleşik bir cephe sunma konusunda mutabık kaldı. Yoon, uluslararası toplumun Kuzey Kore’nin nükleer gelişimlerine müsamaha göstermemesi gerektiğini belirtti.

Gelecek 2025 Planları

The Straits Times gazetesine göre, Lawrence Wong, Singapur ile Güney Kore’nin yeni şirketlerden gıda güvenliğine kadar birçok alanda ilişkilerini derinleştirdiğini ve iki tarafın 2025 yılına kadar ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştürmek için çalışacaklarını ifade etti.