DOLAR
34,27 -0,07%
EURO
37,67 -0,03%
ALTIN
2.906,28 0,14%
BITCOIN
2.152.361,62 0,36%

Güney Kore ve Singapur Arasında Tedarik Zinciri Ortaklığı Anlaşması

Güney Kore ve Singapur, enerji ve teknoloji alanında işbirliğini güçlendirmek için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:30
Güney Kore ve Singapur Arasında Tedarik Zinciri Ortaklığı Anlaşması

Güney Kore ve Singapur'dan Önemli Adım

Güney Kore ile Singapur, enerji ve ileri teknoloji dahil çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek adına bir tedarik zinciri ortaklığı anlaşması imzaladı.

İki Liderin Görüşmesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Singapur ziyareti sırasında Başbakan Lawrence Wong ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasındaki işbirliğini arttırmanın ve imzalanan ortak tedarik zinciri anlaşmasıyla kritik sektörlerdeki bağlantıları güçlendirmenin yollarını tartıştılar.

Doğal Gaz İşbirliği

Bu işbirliği çerçevesinde, iki ülke sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusundaki işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı. LNG takası, ortak alımlar ve bilgi paylaşımı gibi konulara odaklandılar.

Basın Toplantısında Vurgular

Yoon, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ben ve Başbakan Lawrence, küresel ekonomideki belirsizliklerle başa çıkmak için stratejik mal ve enerji tedarik zincirlerinde işbirliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık.” dedi. Güney Kore’nin dünyanın üçüncü büyük LNG ithalatçısı olarak Singapur ile gerçekleştirdiği işbirliği, global enerji tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunacak.

Suçluların İadesi Anlaşması

Ayrıca, iki ülke, taraflar arasında suçluların tutuklanması ve iadesine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Bölgesel Güvenlik Konuları

Zirve boyunca bölgesel güvenlik konularına da değinildi. İki taraf, bu hafta sonu Laos'ta gerçekleşecek olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı birleşik bir cephe sunma konusunda mutabık kaldı. Yoon, uluslararası toplumun Kuzey Kore’nin nükleer gelişimlerine müsamaha göstermemesi gerektiğini belirtti.

Gelecek 2025 Planları

The Straits Times gazetesine göre, Lawrence Wong, Singapur ile Güney Kore’nin yeni şirketlerden gıda güvenliğine kadar birçok alanda ilişkilerini derinleştirdiğini ve iki tarafın 2025 yılına kadar ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştürmek için çalışacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
2
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek