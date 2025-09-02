DOLAR
Güney Sudan'da Mathiang Çatışması: 20 Ölü

Yukarı Nil'in Mathiang kasabasında SSPDF, SPLA-IO ve 'Beyaz Ordu' arasındaki çatışmalarda en az 20 kişi öldü; 4 SSPDF askeri ölü, 8 yaralı, 1 çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:38
Güney Sudan'da Mathiang Çatışması: 20 Ölü

Güney Sudan'da Mathiang Çatışması: 20 Ölü

Çatışmanın ayrıntıları

Yukarı Nil eyaletinin Mathiang kasabasında, Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF), Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLA-IO) güçleri ve silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Askeri bir yetkilinin Radio Tamazuj haber sitesine verdiği bilgiye göre, çatışmalar pazartesi sabahı SPLA-IO güçleri ile 'Beyaz Ordu' adlı milislerin SSPDF mevzilerine saldırısıyla başladı ve üç saat sürdü.

Haberde çatışmalarda 4 SSPDF askerinin öldüğü, 8 askerin yaralandığı bildirildi. Ayrıca 1 çocuğun çapraz ateşte yaralandığı ve 16 SPLA-IO mensubunun cesedinin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, ölü sayısının daha fazla olabileceğini tahmin ediyor.

Şubat ayında, çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan 'Beyaz Ordu' adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti. Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO)'den birkaç general ve bakan gözaltına alındı; ardından 26 Mart tarihinde Riek Machar ev hapsine alındı.

Arka plan

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı 'darbe teşebbüsü' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Taraflar 2018 ve 2022'de barış anlaşmalarına imza atsa da, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanamadığı ülkede farklı kabile ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

