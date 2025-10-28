Güngören'de çöken yola düşen kamyon kepçe ile kurtarıldı

Haznedar Mahallesi'nde arka tekerleği çukura düşen 34 EZH 093 plakalı kamyon, belediye kepçesiyle çıkarıldı; yol onarıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 13:55
Haznedar Mahallesi'nde arka tekerleği çukura giren araç mahsur kaldı

Güngören'de seyir halindeyken yol çökmesi sonucu arka tekerleği çukura düşen kamyon, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak üzerinde ilerleyen 34 EZH 093 plakalı kamyonun arka tekerleği yolun çöken kısmına düşerek araç mahsur kaldı.

Şoför ve çevredeki vatandaşların çabaları sonucu kamyon bulunduğu yerden çıkarılamayınca durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Güngören Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma çalışmasında kamyona halat bağlanarak, kepçe yardımıyla araç bulunduğu yerden çekilerek çıkarıldı. Ekipler ayrıca yolun çöken kısmını doldurarak düzeltme çalışması yaptı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer bölgedeki yol bakım çalışmalarının süreceğini belirtti.

