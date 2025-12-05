Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile Diyarbakır'da Görüştü

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile Diyarbakır'da esnafın sorunlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:38
Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile Diyarbakır'da Görüştü

Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile Diyarbakır'da Görüştü

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ve DESOB’a bağlı oda başkanlarının katılımıyla bir araya geldi.

Toplantıda Diyarbakır esnafının sorunları, talepleri ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Geniş kapsamlı yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonunda DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret için teşekkür etti.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI MAHMUT GÜRCAN, DESOB BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU İLE BİR ARAYA...

TİCARET BAKAN YARDIMCISI MAHMUT GÜRCAN, DESOB BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI MAHMUT GÜRCAN, DESOB BAŞKANI ALİCAN EBEDİNOĞLU İLE BİR ARAYA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi