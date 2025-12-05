Gürcan, DESOB Başkanı Ebedinoğlu ile Diyarbakır'da Görüştü

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik ve DESOB’a bağlı oda başkanlarının katılımıyla bir araya geldi.

Toplantıda Diyarbakır esnafının sorunları, talepleri ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Geniş kapsamlı yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonunda DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret için teşekkür etti.

