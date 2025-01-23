Gürcistan'da Tiyatroculardan AB Yanlısı Destek Yürüyüşü

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 4 yıllığına askıya alınmasına karşı başlayan gösteriler sürüyor. Bu kapsamda tiyatro oyuncuları, başkent Tiflis'te etkileyici bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım 2024 itibarıyla AB katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya aldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından sokaklarda yankılanan sesler, tiyatrocuların sahne performanslarıyla daha da güçlendi.

Vaso Abashidze Devlet Yeni Tiyatrosu tarafından akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikte, sanatçılar dans ve çeşitli gösterilerle gözaltına alınan tutuklulara destek mesajı verdi. Performansta yer alan tiyatro oyuncularından birinin de tutuklu yargılandığı öğrenildi.

Göstericiler, 2 saat süren etkinlik sonrası, tiyatronun önündeki Davit Agmashenebeli Caddesi'nden parlamentoya doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ve Ukrayna bayrakları taşıyan katılımcılar, hükümet karşıtı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, göstericiler Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak eylemlerine devam etti. Bu olaylar, AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından konuşulmaya devam ediyor, zira muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından düzenlenen 26 Ekim 2024 seçim sonuçlarını kabul etmiyor.

Hükümet ise Batı destekli bazı güçlerin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunuyor. Öte yandan, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetine yaptırımlar uygulamış durumda. Başbakan Kobakhidze, ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılmasının, eski Başkan Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini belirtti.