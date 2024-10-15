Gürcistan'ın Toprak Bütünlüğü Sorunu: Uzlaşma ve Barış Arayışı

Gürcistan'da Toprak Bütünlüğü Meselesi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ile ilgili sorunların sadece uzlaşma ve karşılıklı affetme ile çözülebileceğini ifade etti.

Zugdidi'de Basın Toplantısı

Kobakhidze, 26 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin kampanyası çerçevesinde Zugdidi kentinde gazetecilerle bir araya geldi. Bu toplantıda, Gürcistan'ın içindeki Abhazya ve Güney Osetya'nın durumu ve çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu. İvanişvili'nin Açıklamaları

Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan iş adamı Bidzina İvanişvili'nin, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki halktan özür dilenmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Kobakhidze, bu yaklaşımın hâlâ geçerli olduğunun altını çizdi.

Barışçıl Çözümler Üzerine Vurgu

Kobakhidze, "Bizim için en büyük öncelik, bu toprakların barışçıl yollarla geri kazandırılmasıdır. Ancak bu, karşılıklı uzlaşma ve affetme olmadan mümkün değildir," diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. Geçmişteki Çatışmalar

Gürcistan ordusu ile Rusya destekli Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 aylık bir savaş yaşanmış, 2008'de ise Güney Osetya'da yeni çatışmalar patlak vermişti. O tarihten bu yana Rusya, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımışken, Gürcistan bu durumu reddederek diplomatik ilişkilerini kesmiştir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasının ardından, İsviçre bir arabulucu olarak devreye girmiştir. Bu bağlamda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü meselesi uluslararası alanda tartışmaya devam ediyor.