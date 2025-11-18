Gürle'de 250 Metrelik Kanalizasyon Hattı Yenilenerek Altyapı Sorunu Çözüldü

MASKİ, Gürle Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan 250 metrelik kanalizasyon hattını deplase ederek yeniledi; modern ve sürdürülebilir altyapı sağlandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:45
Gürle'de 250 Metrelik Kanalizasyon Hattı Yenilenerek Altyapı Sorunu Çözüldü

Gürle'de 250 Metrelik Kanalizasyon Hattı Yenilenerek Altyapı Sorunu Çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüme kavuşturdu. Kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan eski kanalizasyon hattı, ekipler tarafından deplase edilerek yenilendi. Yapılan çalışma ile mahallede modern ve güçlü bir altyapı sistemi oluşturuldu.

MASKİ'den Açıklama

MASKİ yetkilileri, Manisa'nın ihtiyaç duyulan her noktasında daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gürle Mahallesi'nden gelen talebe kısa sürede yanıt verildiği aktarıldı. MASKİ Kanalizasyon Saha Sorumlusu Birol Güngör ise şunları söyledi: "Gürle mahallemizde geçmiş yıllarda döşenen ve verimli çalışmayan kanalizasyon hattı nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçiyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sorunların ortadan kaldırılması için 250 metrelik kanalizasyon hattında deplase çalışması gerçekleştirerek altyapıyı güçlendirdik. Bu çalışmayla mahallemize daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sunacağız".

Vatandaş Memnuniyeti

Bölgede işletmecilik yapan Ali Yılmaz, yıllardır yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirterek, "Burada işletme sahipliği yaptığım 6 yılda hat sürekli tıkanıyordu. Çok fazla karasinek oluyordu. Bu sorunumuzu çözdükleri için çok memnun olduk. Talebimize çok hızlı yanıt verildi. MASKİ'den çok memnunum. Aynı sebeple rögarlarımız da sık sık tıkanıyordu, ekipler hemen gelip müdahale ediyordu. Bu çalışma da çok hızlı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burası Manisa'nın cennet köşesi; çayımızı, kahvemizi içmeye bekleriz" dedi.

