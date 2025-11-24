Gürsu'da Orman Yangınına Paraşütle Tohum Yağdı

Tohum toplarıyla yanan alanlara yeni yaşam

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Temmuz ayında yanan yüzlerce hektarlık ormanlık alan, düzenlenen ağaçlandırma faaliyetiyle yeniden yeşermeye başladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, gönüllü yamaç paraşütçüleri tarafından bölgeye bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gürsu Belediyesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen organizasyona gönüllü yamaç paraşütçüleri destek verdi.

Tohum topları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile bölgede gönüllülerce toplanan meşe palamudu tohumlarının, organik kil ve kompost toprakla karıştırılmasıyla Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanından havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotları tarafından, geçen Temmuz ayında yanan bölgeye serpiştirildi. Etkinlik, Geleceğe Nefes Olsun, Gürsu Yeniden Yeşersin sloganıyla gerçekleştirildi ve kurumlar ile gönüllü pilotların ortak çabasına örnek oldu.

Etkinlikte bazı öğrenciler pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşarken, organizasyona Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat, Bursa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Olçum, Orman İşletme Şefi Aziz Yazak, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Özcan, gönüllü yamaç paraşütçüler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

