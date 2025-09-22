Guterres: Filistinliler İçin Devlet Bir Haktır, Bir Ödül Değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin devlet kurma hakkının bir ödül değil, temel bir hak olduğunu vurguladı. Guterres bu açıklamayı, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda yaptı.

Guterres, Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesine duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme güçlü destek çağrısı

Guterres, Filistin'de durumun her geçen saat daha da kötüleştiğini belirterek, çözümün ancak İsrail ve Filistin’in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşamasıyla sağlanabileceğini söyledi. Ayrıca her iki devletin başkentinin Kudüs olması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, üye devletlerin Filistin Devleti'ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını ve iki devletli çözüme desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Gazze ve Batı Şeria'daki gerginlik eleştirisi

Guterres, Gazze için acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, "Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz." dedi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yeni yasadışı yerleşimlerin onaylandığını aktaran Guterres, "Batı Şeria'da iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez. Yerleşimlerin durmaksızın genişlemesi, görünmez bir şekilde artan ilhak tehdidi ve yerleşimci şiddetinin yoğunlaşması tüm bunlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, Filistin'deki durumu "ahlaki, hukuki ve siyasi açıdan tahammül edilemez" olarak nitelendirerek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanılması gerektiğini vurguladı. "Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil" ifadesini tekrarlayan Guterres, devleti reddetmenin her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacağını belirtti.