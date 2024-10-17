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Guterres: Gazze'de Kıtlık Tehlikesi Kabul Edilemez

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani yardım kısıtlamaları nedeniyle kıtlık tehlikesinin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:04
Guterres: Gazze'de Kıtlık Tehlikesi Kabul Edilemez

Guterres'ten Gazze’de Açlık Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insani yardım eksiklikleri ve yüksek yerinden edilme oranları nedeniyle bölgedeki açlık seviyesinin "felaket" boyutlarına ulaştığını ve kıtlık tehlikesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Guterres, konuyla ilgili düşüncelerini X sosyal medya platformunda paylaştı. BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayınlanan son rapordaki verilerin "alarm verici" olduğunu ifade etti.

Açlık Seviyesi Alarm Veriyor

Guterres, Gazze’de insani yardım kısıtlamalarının ve yüksek yerinden edilme oranlarının açlık seviyesini felaket boyutuna getirdiğini belirterek, "Bu durum kabul edilemez" dedi.

Çözüm İçin Acil Adımlar

Guterres, acilen gazze sınırlarının açılması, bürokratik engellerin aşılması ve güvenliğin sağlanması gerektiği üzerinde durarak, bu adımların BM örgütlerinin hayat kurtarıcı yardım hizmetlerini yerine getirebilmesi için elzem olduğunu ifade etti.

IPC Raporunda Endişe Verici Veriler

IPC'nin son raporunda, yaklaşık 345 bin Gazzelinin insani yardım alamadığı için "felaket" düzeyindeki açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, eylül ayında Gazze'ye ulaşan yardım seviyesinin, bu yılın mart ayından bu yana en düşük düzeye gerilediği kaydedildi.

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