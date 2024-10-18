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Guterres'ten Ateşkes Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas liderinin ölümünün ardından acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:10
Guterres'ten Ateşkes Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkes ve İnsani Yardım İhtiyacı

Guterres, Sinvar'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, bu olayın acil ateşkes, esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve Gazze'ye engelsiz bir şekilde insani yardım gönderilmesine zemin hazırlamasını umduğunu belirtti.

Basın Toplantısı Detayları

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında, Guterres'in bu tür olaylar hakkında genelde yorum yapmadığını ifade etti. Ancak, bu ölümün hem insani hem de siyasi açıdan önemli sonuçlar doğurabileceği vurgusunda bulundu.

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