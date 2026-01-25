Güvenli Alışveriş Sistemiyle Araba Alım-Satımında Dolandırılma Riski Ortadan Kalkıyor

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi sayesinde vatandaşların dolandırılma ihtimali ciddi ölçüde azalıyor. Sistem, alıcı ile satıcı arasındaki işlemlerde güvenliği artırmayı hedefliyor.

Nasıl Çalışıyor?

Sistemde aracın satışı gerçekleştiği anda ödenen tutar, doğrudan alıcı ve satıcının ulaşamadığı havuzda duran para hesabına aktarılıyor. Bu mekanizma, işlemin tamamlanmasına kadar tarafların mağduriyet yaşamasını önlüyor ve alışverişin güvenli şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Uzman Uyarısı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı Gökalp İlhan, vatandaşlara güvenli alışveriş ve tanıdık yerlerden alışveriş yapma konusunda uyarıda bulundu. İlhan şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız öncelikle araç alırken bildikleri ve güvendikleri yerden alışveriş yapsınlar. Araba alacak kişilerin dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Güvenli alışveriş sisteminde aracın satışı gerçekleştiği anda alıcı ve satıcıya havuzda duran para hesabına aktarılır böylelikle güvenli bir alışveriş olur. Mağduriyetin yaşanmaması için devletimizin çıkardığı bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz".

Uzmanlar, özellikle ikinci el araç alımlarında bu tür güvenlik mekanizmalarının kullanılmasını öneriyor; tüketicilerin bilerek ve güvendikleri satıcılardan alışveriş yapmaları önem taşıyor.

Bu sistem ile dolandırılma ihtimaliniz ortadan kalkıyor