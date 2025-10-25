Güz Okulu 2025: Marmara Üniversitesi'nde 'Popüler Kültür ve Medyada Ön Yargı' Paneli

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ile Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (IIIT) işbirliğiyle düzenlenen Autumn School 2025 - Bias in Popular Culture and Education programı başladı. Programın açılış oturumunda Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Stratejik Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Betül Özel Çiçek moderatör olarak yer aldı.

Panelistler ve Tartışma Başlıkları

Panelin konuşmacıları Dr. Öğretim Üyesi Bedreddin Toprak, Dr. Öğretim Üyesi Halime Kökçe ve Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Zengin oldu.

Dr. Betül Özel Çiçek, popüler kültürün ön yargının en güçlü araçlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İzlediğimiz hikayeler, tükettiğimiz haberler ve akışlarımızı dolduran görüntüler, bunların hepsi kendimizi ve başkalarını nasıl anladığımızı şekillendirir. Sinematik çerçeveden algoritmik alana kadar ön yargı sadece yeniden üretilmekle kalmaz, aynı zamanda gerçekleştirilir, yeniden icra edilir, hissedilir, yönlendirilir ve içselleştirilir."

Dr. Öğretim Üyesi Bedreddin Toprak teknoloji ve bilgiye erişimdeki adaletsizliğin sonuçlarına dikkat çekti ve "Daha yaratıcı ve daha veri odaklı bir yaklaşıma sahip olmalıyız" çağrısını yineledi. Toprak, eşitsizliğin şirketler ve toplumlar üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini vurguladı ve ana akım ile alternatif medya ve veri stratejileri arasında seçim yapılması gerektiğini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Halime Kökçe, okuryazarlığın artmasının ön yargıya karşı duyarlılığı yükselttiğini belirterek, "Sensörleriniz bu alana açık oluyor. Ön yargı biçimlerini keşfediyorsunuz. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Ön yargılar bilerek ya da bilmeyerek var oluyor. Bizim 'ön yargı' dediğimiz şeyler bazen çok hafif, bazen de çok büyük yıkımlara neden oluyor. Medya da ön yargılar tarlası... Hemen karşıtını üretiyor." sözleriyle medyanın rolünü özetledi. Kökçe, Türkiye, İran ve Yunanistan örnekleri üzerinden yankı odalarının oluşumunu tartıştı.

Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Zengin ise medya ile ön yargı arasındaki ilişkinin karmaşıklığını vurguladı ve gerçek ötesi (post-truth) tuzaklarından kaçınarak dengeli, eleştirel bir bakışın önemine değindi.

Programın İlerleyişi

Güz Okulu 2025 - Popüler Kültür ve Eğitimde Ön Yargı programı ikinci gününde "Eğitimde ve Yapay Zekada Ön Yargı" temasıyla devam edecek. Etkinlik, öğrenci sunumları ve kişisel deneyim paylaşımlarıyla sona erecek.

Programa lisans ve lisansüstü son sınıf öğrencileri ile kariyerlerinin başındaki akademisyenler yönelik iki günlük bir eğitim olarak tasarlanan program; popüler kültür, medya, eğitim ve yapay zeka alanlarında ön yargının üretimi ve yeniden üretimini ele alacak.

