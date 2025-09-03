Haaretz: Gazze'de Uriah ve yerleşimci gruplar Filistin evlerini yıkıyor

Haberin özeti

İsrail basını Haaretz'in haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen ve Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillilerin oluşturduğu düzensiz gruplar, Gazze'de Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Haberde bu gruplardan birinin Uriah adlı bir birim olduğu ve bir yıldır İsrail ordusunun gözetimi altında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Operasyon yapısı ve iddialar

Haaretz, bu birliğin tünel ve yapılarda patlayıcı veya silahlı kişilerin bulunabileceği yerlerde askeri personel gönderdiğini; bazı durumlarda Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandıkları iddialarına yer verdi. Haberde, bu grupların askeri bir yapı olmadığı, bağımsız olarak oluşturulduğu ve Gazze'de ağır ekipmanlarla yıkım yaptığı vurgulandı.

Gazete, Uriah adlı grubun Şin-Bet Başkanı olarak atanan David Zini'nin kardeşi Bezalel Zini ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Askeri denetim ve güvenlik endişeleri

İsrail ordusundan komutanlar, subaylar ve yedek askerler söz konusu grupların kontrol ve denetim olmadan hareket ettiğini, ordunun bu ekiplerin kimliklerini açıklamadığını belirtti. Haberde bu grupların güvenlik kurallarına uymadığı, İsrail askerleri ile Filistinlilerin hayatını birçok kez tehlikeye attığı ifade edildi.

Bir İsrail subayı Haaretz'e, emirlere göre Gazze'ye giren her asker veya kuvvetin bildirilmesi gerektiğini, bu kuralın Savunma Bakanlığı ile çalışan büyük müteahhitler tarafından uygulandığını ancak bağımsız yıkım ekipleri için uygulanmadığını söyledi. Başka bir komutan ise bu düzensiz oluşumlar nedeniyle asker kayıpları yaşandığını aktardı.

Olaylar ve ölümler

Haberde, Uriah grubunun buldozer ve ekskavatör operatörlerinden oluştuğu, sonuncusunun Han Yunus olmak üzere 1 yıldır Gazze'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösterdiği bildirildi. İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir subay, yaklaşık 2 ay önce Han Yunus'ta Uriah birliğinden bir kişinin kullandığı buldozere ateş açılması sonucu öldürüldüğünü ve ölen kişinin Filistin topraklarını gasbeden Abraham Azulay olduğunu söyledi.

Motive ve mali teşvik

Haaretz, bu grupların çoğunluğunun yerleşimcilerden oluştuğunu, taşeron şirketler aracılığıyla yedek birliklere alındıklarını ve amaçlarının binaları ve tünelleri yok etmek olduğu veya bazı çevrelerin deyimiyle Gazze'yi yok etmek olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, bu düzensiz yıkım ekiplerine ödenen ücretlerin yüksek olduğuna dikkat çekildi; yıkım ekibinin her üyesine günlük 6 bin şekel (yaklaşık 1775 dolar) ödendiği belirtildi.

Sonuç değerlendirmesi

Haaretz'e göre ordunun bu tür bağımsız ve denetimsiz ekiplerin faaliyetlerini görmezden gelmesi daha fazla can kaybına yol açabilir. Haberde, Uriah ve benzeri grupların sosyal medya üzerinden üye topladığı ve aralarında Batı Şeria'daki aşırı sağcı isimlerin de bulunduğu ifade edildi.