Habeck'ten Trump'a Avrupa Uyarısı: Birlikte Hareket Etmeliyiz

Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Trump'ı Avrupa'yı bölmeye çalışmakla suçladı ve ülkeleri işbirliğine çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:42
Habeck'ten Trump'a Avrupa Uyarısı: Birlikte Hareket Etmeliyiz

Habeck'ten Kritik Açıklama

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı Avrupa'yı bölmeye çalışmakla suçladı. Habeck, Avrupa'daki ülkeleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

Seçimler Öncesi Önemli Mesaj

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde Yeşillerin başbakan adayı olan Habeck, Deutschlandfunk Kultur radyosuna verilen röportajda, Trump’ın AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki ifadelerinin ciddi olmadığını umduğunu belirtti.

Birlikte Hareket Etme Zamanı

Habeck, Trump’ın davranışlarının ayrı ülkelerle pazarlıklar yaparak Avrupa’yı bölmeye yönelik olduğunu vurgularken, Avrupa’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Buna ek olarak, ticaret politikalarına gelen saldırıların özellikle Almanya’ya yönelik olacağını belirtti:

“Çünkü ticaret politikalarına yönelik gümrük vergileri, eğer bu yola girilirse, öncelikle Almanya'ya yönelik olacaktır.”

Avrupa Birliği ve İşbirliği Önemli

Habeck, Avrupa’nın bu durumu dikkate alarak kendisini bir siyasi güç oyuncusu olarak görmesi gerektiğini anlattı. “Avrupa, şimdi bir iç düzenleyici ya da dış politikada bir güç faktörü mü olmak istediğine karar vermelidir.” diyerek, Almanya’nın Avrupa'ya ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda destek sağlayacağını vurguladı.

“Almanya olmadan olmaz.” ifadesiyle Almanya'nın Avrupa üzerindeki rolünün altını çizen Habeck, Avrupa ülkeleri arasında dayanışmanın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

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