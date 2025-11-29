Habibe Tekeli’nin Azmi: Hayvancılıktan Kur’an Kursu Öğretmenliğine

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Habibe Tekeli, hayvancılıkla uğraştığı yıllarda açıköğretim yoluyla eğitimini tamamlayarak, memleketinde 4-6 yaş Kur’an kursunda çocukların ilk öğretmeni oldu.

Eğitim serüveni

Hayatına ilkokul mezunu olarak başlayan Tekeli, bir arkadaşının teşvikiyle 2012 yılında dışarıdan ortaokulu, 2015 yılında açık öğretim yoluyla liseyi, 2019 yılında ise ilahiyat ön lisansını tamamladı. Dikey geçişle Elazığ’daki Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programına giren Tekeli, lisans eğitimini de başarıyla bitirdi ve eğitimini yüksek onur belgesiyle taçlandırdı.

Zorlu çalışma düzeni

Tekeli, eşi 49 yaşındaki Fatih Tekeli ile köyde hayvancılık yaparken aynı zamanda çocuklarını büyüttü ve ders çalıştı. Sabah namazından sonra süt sağımı, öğleden sonra hayvan bakım işleri ve çocukların düzeni arasında kalan zamanlarında ders çalıştığını anlattı. En küçük oğlunun 30 günlük olduğu dönemde bile sınavlara girdiğini, sınavlara hazırlanmak için gece bile uyumadığını belirtti.

Sınavlar, atama ve meslek

KPSS ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yazılı ve mülakat sınavlarını başarıyla veren Tekeli, 2021 yılında memleketi Erdemli’deki Muhammed Mustafa Özer 4-6 Yaş Kur’an Kursuna öğretici olarak atandı. Konya İhtisas Merkezi’nde girdiği sınavlarda yüksek puanlar alarak atandığını ve atamasının ardından köyden şehre taşındıklarını söyledi. Artık sınavlara eşiyle birlikte gittiğini, geçenlerde Ankara’da yapılan vaizlik sınavına katıldıklarını ifade etti.

Mesleğe dair düşünceler ve yeni hedefler

Çocukların ilk öğretmeni olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Tekeli, İslamiyet sevgisini çocukların kalbine aşılamanın kendisi için paha biçilemez olduğunu söyledi. Lisans diplomasını almak için dayısına vekâlet verdiğini, şimdi ise yüksek lisans hedefiyle ALES sınavına girdiğini ekledi. Beş yıldır Erdemli Müftülüğü bünyesinde görev yaptığını ve eğitim hayatını örnek bir azimle sürdürdüğünü vurguladı.

