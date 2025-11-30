Hacılar Belediyesi Karpuzsekisi'nde 40.000 metrekarelik Kilitli Parke Çalışması

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Çayırkaşı'nda yaklaşık 40.000 metrekarelik kilitli parke çalışmasını yerinde inceledi; hedef kış öncesi tamamlamak.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:18
Hacılar Belediyesi Karpuzsekisi'ni Kışa Hazırlıyor

Çayırkaşı mevkiinde kilitli parke çalışmaları hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde yürütülen ve yaklaşan kış mevsiminde ulaşımı kolaylaştırması hedeflenen kilitli parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Özdoğan, bölgede kapsamlı bir üst yapı çalışmasının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde kilitli parke çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu alanda yaklaşık 40.000 metrekarelik bir kilitli parke uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede inşallah kış gelmeden kalan bölümleri de tamamlamayı hedefliyoruz. Bu ay sonuna kadar sokaklarımızdaki tüm çalışmaları bitirmiş olacağız. Son iki yıldır burada 12 ay boyunca yaşam süren hemşehrilerimizin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına önemli bir üst yapı çalışmasını tamamlamış olacağız."

Özdoğan, paydaşlara ve mahalle muhtarlarına teşekkür ederek ekledi: "Başta Kayseri Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarlarımızın talepleri, önerileri ve uygulama sürecindeki destekleri için de ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun"

Hacılar Belediyesi, üst yapı çalışmalarını planlı şekilde sürdürerek ilçe genelinde kilitli parke ve asfalt yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

