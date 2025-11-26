Hacılar’da 'Geleceğe Nefes' Ağaç Dikimi — Bilal Özdoğan Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nda

Başkan, müdür, öğretmen ve öğrenciler okul bahçesini birlikte yeşillendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu bahçesinde düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Özdoğan, okul bahçesine kale direkleri yerleştirilmesi ve oyun alanının düzenlenmesi taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Bilal Özdoğan etkinlikte şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte ilkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencilerimizle okul bahçemizde ağaç diktik. 11 Kasım’da şehir dışında olmamız nedeniyle gerçekleştiremediğimiz programı bugün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her yaş grubundan gençlerimiz bu işin farkındalar. İnşallah bu dikilen fidanlar onların geleceğiyle birlikte büyüyecek. Daha güzel, daha yeşil bir vatan için biz de Milli Ağaçlandırma Günü 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi' kampanyasına var gücümüzle destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize de hayırlı ömürler diliyorum."

Hacılar Belediyesi tarafından sürdürülen çevreye duyarlı çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm okullara yönelik ağaçlandırma ve çevre düzenleme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi ekiplerinin öğrencilerin taleplerine hızla karşılık vereceğini ve geleceğe bırakılacak daha yeşil bir Hacılar için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

