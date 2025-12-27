DOLAR
Hacılar'da Karla Mücadele: Başkan Özdoğan 'Kar Rahmettir' — 14 Araç, 32 Personel

Hacılar Belediyesi, 14 araç ve 32 personelle karla mücadeleyi sürdürüyor; Başkan Bilal Özdoğan vatandaşları uyarıyor ve iletişim numaralarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:17
Hacılar’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Hacılar Belediyesi ekipleri sahada aralıksız görev yapıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu vurgulayarak vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu bildirdi.

Karla Mücadele Çalışmaları

"Kar, rahmettir, berekettir. Bizler de bu bereketin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" diyen Özdoğan, kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde planlanan çalışmaların uygulamaya alındığını belirtti.

Sahada 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 1 loder, 3 beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 araç ve 32 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Önceliklerinin hemşehrilerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi olduğunu söyledi.

Don ve buzlanmaya karşı özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan, mahalle içlerinde daha hızlı müdahale edebilmek adına küçük iş makinelerinin de aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Sürücülere Uyarı

Başkan Özdoğan, kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde sürücülere çağrıda bulunarak: "Kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer vatandaşlarımız için dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

İletişim

Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların belediyeye doğrudan ulaşabileceğini belirten Başkan Özdoğan, "Hemşehrilerimiz 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Fen İşleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler" dedi.

Hacılar’da kar yağışı süresince çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayan Başkan Bilal Özdoğan, "Hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve konforu için sahadayız, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

