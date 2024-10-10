Hadera'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hadera'daki Bıçaklı Saldırı Sonrası Acı Haber

İsrail'in kuzeydeki Hadera şehrinde, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili son gelişmeleri İsrail devlet televizyonu KAN aktardı.

Saldırıda Yaralanan Haham Hayatını Kaybetti

Dün gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Haham Raphael Mordechai Fischhof'un, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Saldırıların Detayları

Hadera'da düzenlenen saldırılarda toplamda 7 kişi yaralandı. İlgili resmi makamlardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi daha önce yaptığı açıklamada, dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığını aktarmıştı.