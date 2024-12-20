Hafız Esed'in İmzası Emevi Camisi'nden Kazındı

Hafız Esed'in İsim Levhası Çekiçle Kazındı

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in ismi, Şam'daki Emevi Camisi duvarında yer alan mermer levhadan çekiçle kazındı. Bu olay, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesiyle birlikte toplumsal bir tepki olarak öne çıktı.

Baas Rejiminin Çökmüş Olması

Binlerce kişi, Şam'da düzenlenen ikinci cuma namazı için Emevi Camisi'nde toplandı. Namaz öncesinde, caminin dış duvarındaki mermer levhada yer alan Hafız Esed'in ismi, kalabalık tarafından çekiçle kazındı. Levhada, Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde 'Bu cami mümin başkan Hafız Esed döneminde yenilendi ve restore edildi.' yazısı bulunuyordu.

Rejim Karşıtı Çatışmalar ve Rejimin Çöküşü

27 Kasım 2023'te, Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmaya başladı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde gruplar üstünlük sağladı.

7 Aralık'ta Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin de desteği ile rejimi tümüyle kontrolünü kaybetmeye zorladı ve 8 Aralık'ta Baas rejimi çöktü. 61 yıllık iktidarın sona ermesiyle, Esed ve ailesi Rusya'ya kaçarak sığınma talebinde bulundu.

Yeni Yönetim ve Geçici Hükümet

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici bir yönetim kuruldu. Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici devlet başkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin çöküşü sonrası birçok Batı ülkesi Şam'a heyet göndererek yeni dönemdeki gelişmeleri takip etmek amacıyla adım attı.

Operasyonlar ve Güvenlik Durumu

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den temizlemeyi başardı. Ayrıca, Münbiç ilçesinin kurtarılması ile Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeler, PKK/YPG tehdidinden arındırıldı.