Başkan Er: "Hafriyat alanı Malatya’nın yeni cazibe merkezi olacak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hafriyat Döküm ve Ayrıştırma Sahasında incelemede bulundu. Başkan Er, alanın dönüştürülmesi halinde kentin önemli bir cazibe merkezine dönüşeceğini vurguladı.

"Döküm alanının tamamı yeşil alan yapılırsa Malatya’nın cazibe merkezi olur. Burası üzerinde çalışma yapacağız"

İnceleme ve çalışmalar

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat ve kazı atıkları ile deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarından oluşan atıkların düzenli taşınması ve depolanması sağlanıyor. Belediye, enkazları sadece kaldırmakla kalmayıp, çevreye zarar vermeden doğru şekilde ayrıştırmayı da sorumluluğunun bir parçası olarak görüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde MESTON tarafından yürütülen çalışmalarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, 8 milyon metreküplük hafriyatın 4 milyon metreküpünü 6 ayda temizleyerek, demir ayrıştırma işlemlerini tamamladı.

Alan dönüşümü planı

Başkan Er, MESTON tarafından demir ayrıştırması yapılan, 42 dönümü belediyeye ait kullanıma hazır hale getirilen 118 dönümlük alan ile ilgili detaylı bilgi aldı. Er, alanın en iyi şekilde değerlendirileceğini belirtti.

"Burası Malatya’nın en sıkıntılı alanı; şehirdeki hafriyat buraya geliyor. Bu bölgede öyle bir çalışma yapacağız ki parmakla gösterilecek bir yer olacak. Konkasör ile ayrıştırmayı yaptıktan sonra üzerini hafriyat ve bitkisel toprakla örtüp, güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Hafriyat alanı üzerinde yapacağımız çalışmaların ardından burası Malatya’nın cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir. Yapacağımız ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları ile burayı adeta bir kent ormanı haline getirebiliriz. Alan üzerindeki fidan dikim ve peyzaj çalışmalarımız yapıldıktan sonra insanlar burada keyifli vakit geçirebilecekler"

Kaçak hafriyata geçit yok

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kaçak hafriyata karşı da önemli bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra il genelinde 423 noktada başıboş hafriyat dökümü yapıldığı tespit edilmiş ve bu hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Battalgazi’de 121, Yeşilyurt’ta ise 317 bölge olmak üzere 438 noktada 18 bin 303 kamyon kaçak hafriyat kaldırıldı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER, HAFRİYAT DÖKÜM VE AYRIŞTIRMA SAHASINDA İNCELEMEDE BULUNDU. BAŞKAN ER, "DÖKÜM ALANININ TAMAMI YEŞİL ALAN YAPILIRSA MALATYA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLUR. BURASI ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ" DEDİ.