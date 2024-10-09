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Haiti'de Gıda Güvensizliği Krizi: 5,4 Milyon Kişi Tehlikede

BM, Haiti'de gıda güvensizliği ile boğuşan 5,4 milyon kişi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:00
Haiti'de Gıda Güvensizliği Krizi: 5,4 Milyon Kişi Tehlikede

Haiti'de Acil Gıda Krizi

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de insani durumun kritik düzeye ulaştığını belirtti. Ülkenin nüfusunun yarısının insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilirken, 5,4 milyon kişinin akut gıda güvensizliği içerisinde olduğu ifade edildi.

BM'nin Açıklamaları

BM Cenevre Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden Haiti'deki duruma ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, "Haiti nüfusunun neredeyse yarısı insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunların büyük kısmını kadınlar ile çocuklar oluşturuyor. Ülkede 5,4 milyon kişi gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya." şeklinde ifadeler yer aldı.

Güvenli Erişim İhtiyacı

BM, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilmek için başkent Port-au-Prince başta olmak üzere, ülkenin tamamında güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Haiti'deki insani kriz, uluslararası toplum tarafından acil müdahale gerektirmektedir.

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