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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 12 Eylül Darbesinin 44. Yılına Dair Önemli Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül darbesinin 44. yılı nedeniyle anayasa ve emek hareketine yönelik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:35
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 12 Eylül Darbesinin 44. Yılına Dair Önemli Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Çarpıcı Açıklamalar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yılı dolayısıyla önemli ifadeler kullandı. Arslan, "1982 Anayasası değişikliklere rağmen, 12 Eylül darbesinin ruhunu üzerinden atamamıştır. İnsanı ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni ve tam bir anayasa çalışması Türkiye'nin temel ihtiyacı olarak görülmektedir" dedi.

Darbeler ve Ekonomik Krizlerin Mağdurları

Arslan, 12 Eylül darbesinin başta işçiler olmak üzere birçok kişiyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağduru, alın teri ve el emeğiyle geçimini sağlayanlardır" diye belirtti. 1980 sonrasında 30 bin işçinin işten çıkarıldığını, 1994 ve 2001 krizlerinde ise yüz binlerce işçinin işini kaybettiğini vurguladı.

Sendikal Hareket ve Demokrasi Üzerindeki Etkisi

Arslan, 12 Eylül'ün sendikal hareket üzerinde de büyük bir olumsuz etki oluşturduğuna dikkat çekerek, "Darbe dönemlerinde emek hareketinin önü kesilmiş, işçilerin örgütlenmesi engellenmiş ve demokrasi ile kazanılan haklar yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Anayasa İhtiyacı

HAK-İŞ'in geçmişten bu yana 1982 Anayasası'na karşı durduğunu belirten Arslan, "1982 Anayasası, 12 Eylül darbesinin ruhunu üzerinden atamamıştır. Yeni ve tam bir anayasa çalışması Türkiye'nin en önemli ihtiyacı haline gelmiştir" dedi.

Darbe ve Darbecilere Hesap Verilmesi Talebi

Son olarak, Arslan, "12 Eylül askeri darbesinin 44. yıl dönümünde, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddediyor, tüm darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını bekliyoruz" diyerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

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