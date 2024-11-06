HAK-İŞ'ten Emeklilik Sistemi Üzerine Önemli Rapor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini yeniden değerlendirerek çağdaş bir yapı oluşturması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlanan "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" tanıtıldı.

Emeklilik Sisteminin Sorunları

Raporun tanıtımında, Arslan, sosyal güvenliğin demokratik sosyal devletlerin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kaynaklarının verimsiz kullanıldığını dile getiren Arslan, yeterli kaynak aktarılmadığı takdirde sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunların süreceğini ifade etti.

Çözüm Önerileri

Raporda, emeklilik sistemi için önerilen bazı çözüm yolları arasında emekli maaşlarının artırılması için vergi gelirlerinin daha fazla sosyal güvenlik sistemine geri aktarılması gerektiği vurgulandı. Arslan, "OECD ülkelerinde vergi gelirlerinden emeklilerin aldığı pay %25 iken, Türkiye'de bu oran %12,4'tür. Bu açık kapatılmalıdır," dedi.

Aktif-Pasif Oranı ve Kayıt Dışı İstihdam

Arslan, Türkiye'deki aktif-pasif oranının 4 çalışana 1 emekli olması gerektiğini fakat bu oranın sağlanamadığını kaydetti. Ayrıca, kayıt dışı istihdamın azaltılmasının önemine değinerek, Türkiye'de sendikal örgütlülüğün artırılması gerektiğini savundu.

Haksızlıklar ve Düzenleme Talepleri

2025 yılında emekli olacak işçilerin maaş kayıpları hakkında konuşan Arslan, 2008 yılındaki reformların günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini vurguladı. "Daha fazla prim ödeyip daha az maaş almak haksızlıktır," diyen Arslan, düzenlemenin bir an önce yapılmasını talep etti.

Sunum ve Çalışmalar

Arslan'ın konuşmasının ardından İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin Orhan, raporla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Orhan, "2024 sonrası aylık kayıplarının önlenmesi," "emekli aylığı hesaplama sisteminin revize edilmesi," ve "Sosyal Güvenlik Şurası'nın reforme edilmesi" gibi çözüm önerilerini sıraladı.

Sonuç olarak, HAK-İŞ, emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması için hükümeti harekete geçmeye çağırdı ve sosyal güvenlik sisteminde kalıcı değişiklikler yapma arzusunu ifade etti.

HAK-İŞ Akademi tarafından Türkiye'deki emeklilik sisteminin sorunlarının ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" hazırlandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada), raporun tanıtımı amacıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Akademi tarafından Türkiye'deki emeklilik sisteminin sorunlarının ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" hazırlandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada), raporun tanıtımı amacıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.