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Hakan Fidan’dan Uygur Türklerine destek ziyareti: Türk dünyasının hamisi Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti. Bu tarihi ziyaret, bölgedeki Uygur Türkleri için büyük bir moral kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 10:33
Hakan Fidan’dan Uygur Türklerine destek ziyareti: Türk dünyasının hamisi Türkiye

Hakan Fidan Uygur Türklerini ziyaret etti

Türkiye, Türk dünyasına maddi ve manevi destek sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son ziyareti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri için büyük bir moral kaynağı oldu.

Kadim Türk-İslam Şehirlerine Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etti. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan olarak yaptığı ziyaretten bu yana bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret oldu. Fidan'ın ziyareti, bölgede yaşayan Uygur Türkleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Tarihi ve Kültürel Öneme Vurgu

Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık, TRT Haber’e verdiği demeçte, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Müslüman Türk hafızasında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmut ve Ahmet Yesevi gibi önemli tarihi şahsiyetlerin yaşadığı bu coğrafya, Türk-İslam kültürünün önemli merkezlerinden biridir. Sadık, Hakan Fidan'ın bu ziyaretle Karahanlı Devleti’ne atıfta bulunduğunu ifade etti.

Yanghang Camii ve Uygur Kültürü

Dışişleri Bakanı Fidan, Urumçi’deki Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti. Yanghang Camii, 1890'larda inşa edilmiş olup, tarihi ve dini önemi büyük olan bir yapıdır. Fidan’ın bu ziyareti, İslam dünyasındaki diğer üst düzey isimlerin de uğradığı bu önemli mekânın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Uygur Türkleri ile Samimi Buluşma

Fidan, Uygur Türklerine ait bir fırını ziyaret ederek, burada pişirilen ekmek ve çay ikramını kabul etti. Ayrıca, yerel mağazalarda yöresel ürünler hakkında bilgi aldı ve sanat eserlerini inceledi. Kaşgar kentinde Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret eden Fidan, Uygur Türkleri ile samimi bir şekilde sohbet etti.

Türkiye'nin Türk Dünyasına Desteği

Türkiye, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarına her zaman destek olmaya devam ediyor. Karaçay Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları gibi farklı Türk topluluklarına yönelik yardımlar ve destekler, Türkiye'nin Türk dünyasının hamisi olarak rolünü pekiştiriyor.

Türk Dünyasının Babası Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerine vatandaşlık verilmesi ve Kırım Tatarlarının haklarının korunması gibi önemli konularda daima ön planda yer alıyor. Ahıska Türkleri, Türk vatandaşlığı kazanmalarının ardından Türkiye'yi yeni vatanları olarak kabul etmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının babası olarak nitelendirilirken, Türkiye’nin desteği tüm Türk toplulukları için büyük bir anlam taşıyor.

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