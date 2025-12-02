Hakan Fidan, Kaja Kallas ile Brüksel'de Görüştü

Görüşme Brüksel'de Gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temasları kapsamında söz konusu görüşmeyi gerçekleştirdi.

Görüşme, iki taraf arasındaki diplomatik temasların devamı niteliğinde gerçekleşti ve bölgesel ile uluslararası konuların ele alındığı bir çerçevede yapıldı.

