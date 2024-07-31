Hakan Fidan ve Ali Bakıri Arasında Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İran ile Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonla önemli bir görüşme gerçekleştirerek, bölgede yaşanan gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, bu görüşmenin İsmail Heniyye adlı Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın İran'daki suikastının ardından gerçekleştiğini belirtti. Keçeli, görüşmede bölgedeki durum ve yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Heniyye’nin Suikastı

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde, Heniyye'nin kaldığı konuta yapılan saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Her iki taraf da suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı gözlemlendi. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerine göreve başlamıştı.