Hakan Taşıyan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 'İtirazım Var' Konserinde Dinleyicileri Kendine Çekti

Hakan Taşıyan, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile birlikte Müslüm Gürses'in şarkılarını unutulmaz bir konserle dinleyicilere sundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:24
Hakan Taşıyan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 'İtirazım Var' Konserinde Dinleyicileri Kendine Çekti

Hakan Taşıyan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Müslüm Gürses'in eserlerini seslendirdiği "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konserinde müzikseverlerle buluştu.

Konser, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dinleyiciler, Hakan Taşıyan'ın yorumuyla Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarına tanıklık etti.

Konser, "İtirazım Var" parçasıyla başladı ve Taşıyan, şarkının tutku dolu melodisini etkileyici bir şekilde sahneye taşıdı. Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası, dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sundu.

Bu etkileyici etkinlik, müzik tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

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