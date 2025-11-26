Hakkari'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro ve Sergi

Emniyetin farkındalık çalışmaları il merkezi ve ilçelerde sürdü

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi ve resim sergisi düzenlendi.

Etkinliklerde şiddetin sonuçlarına dikkat çekilirken, kadınların güvenli bir yaşam sürmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını vurgulayarak "Kadınların güvenle yaşayacağı bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.