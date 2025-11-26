Hakkari'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro ve Sergi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım kapsamında il merkezi ve ilçelerde tiyatro ve resim sergisi düzenleyerek kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:42
Hakkari'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro ve Sergi

Hakkari'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tiyatro ve Sergi

Emniyetin farkındalık çalışmaları il merkezi ve ilçelerde sürdü

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi ve resim sergisi düzenlendi.

Etkinliklerde şiddetin sonuçlarına dikkat çekilirken, kadınların güvenli bir yaşam sürmesi için toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını vurgulayarak "Kadınların güvenle yaşayacağı bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI...

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama