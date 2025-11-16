Hakkari'de 2600 Rakımda Karda Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Hakkari'de 2600 rakımlı bölgede kar ve tipide mahsur kalan iki minibüsteki yolcular, belediye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:16
Kurtarma çalışmaları ve yolun yeniden açılması

Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. 2600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi güzergâhında seyreden iki yolcu minibüsü, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Yolcuların durumu bildirmesi üzerine belediye karla mücadele ekipleri, jandarma nezaretinde hızla bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu kardan temizleyerek minibüsleri güvenli şekilde kurtardı.

Yapılan müdahale sonucu Durankaya yolu ve kayak merkezi bağlantısı tekrar ulaşıma açıldı. Yolcular, ekiplerin hızlı ve başarılı çalışmasını teşekkürle karşıladı; müdahalenin olası mağduriyetleri önlediğini belirttiler.

