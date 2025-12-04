Hakkâri’de 3 bin 48 Kişiye Arama Kurtarma Eğitimi ve Malzeme Teslimi

Hakkâri’de düzenlenen törende toplam 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi, ekip ve 2 bin 303 kalem malzeme teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:35
Hakkâri’de 3 bin 48 Kişiye Arama Kurtarma Eğitimi ve Malzeme Teslimi

Hakkâri’de 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi

Hakkari Spor Salonu’nda düzenlenen törenle, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi.

Tören ve sunum

Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve AFAD’ın "Türkiye Yüzyılı’nda Arama-Kurtarma Kapasitesini Güçlendirme" temalı video sunumuyla başladı. Hakkâri Valisi Ali Çelik törende yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaptı.

Ekip, malzeme ve bölgesel planlama

Vali Çelik, ilde görev yapacak 56 ekip için sağlanan 47 takım ve toplam 2 bin 303 kalem arama kurtarma malzemesinin temin edildiğini açıkladı. Söz konusu kapasitenin bedeli yaklaşık 36 milyon TL olarak ifade edildi ve bunların Şemdinli, Yüksekova ve merkezde kullanılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

Çelik, kent coğrafyasına göre ekiplerin üç bölge şeklinde planlandığını, muhtemel bir afet durumunda hangi ekibin hangi mahallede görev alacağının şimdiden tanımlandığını kaydetti. Ayrıca yapı stokunun güçlendirilmesi ve yaşam alanlarının dayanıklılığının gözden geçirilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Programın sona ermesi

Program, ekipmanların tanıtılması ve sertifika takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

HAKKÂRİ’DE AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 3 BİN 48 KİŞİYE EĞİTİM...

HAKKÂRİ’DE AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 3 BİN 48 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ.

HAKKÂRİ’DE AFETLERE HAZIRLIK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 3 BİN 48 KİŞİYE EĞİTİM...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün