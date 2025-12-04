Hakkâri’de 3 bin 48 Kişiye Arama Kurtarma Eğitimi ve Malzeme Teslimi

Hakkâri’de 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi

Hakkari Spor Salonu’nda düzenlenen törenle, afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi.

Tören ve sunum

Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve AFAD’ın "Türkiye Yüzyılı’nda Arama-Kurtarma Kapasitesini Güçlendirme" temalı video sunumuyla başladı. Hakkâri Valisi Ali Çelik törende yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaptı.

Ekip, malzeme ve bölgesel planlama

Vali Çelik, ilde görev yapacak 56 ekip için sağlanan 47 takım ve toplam 2 bin 303 kalem arama kurtarma malzemesinin temin edildiğini açıkladı. Söz konusu kapasitenin bedeli yaklaşık 36 milyon TL olarak ifade edildi ve bunların Şemdinli, Yüksekova ve merkezde kullanılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

Çelik, kent coğrafyasına göre ekiplerin üç bölge şeklinde planlandığını, muhtemel bir afet durumunda hangi ekibin hangi mahallede görev alacağının şimdiden tanımlandığını kaydetti. Ayrıca yapı stokunun güçlendirilmesi ve yaşam alanlarının dayanıklılığının gözden geçirilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Programın sona ermesi

Program, ekipmanların tanıtılması ve sertifika takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

