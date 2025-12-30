Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı: Kalp Hastası S.K. Kurtarıldı

Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı

Köydeki hasta iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Hakkari’de yoğun kar yağışı, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. İl merkezine bağlı Akkuş köyünde yaşayan S.K. isimli kalp hastasının rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık Merkezi, UMKE ve Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri zaman kaybetmeden müdahale ederek iş makinesiyle köye ulaştı. Rahatsızlanan kadın, iş makinesiyle ambulansın beklediği noktaya getirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

