Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı: Kalp Hastası S.K. Kurtarıldı

Hakkari Akkuş köyünde kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı kalp hastası S.K., iş makinesiyle ambulansa ulaştırılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:02
Hakkari’de yoğun kar yağışı, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. İl merkezine bağlı Akkuş köyünde yaşayan S.K. isimli kalp hastasının rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık Merkezi, UMKE ve Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri zaman kaybetmeden müdahale ederek iş makinesiyle köye ulaştı. Rahatsızlanan kadın, iş makinesiyle ambulansın beklediği noktaya getirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

