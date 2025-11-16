Hakkari'de Kar Sevinci: Halay ve 'Befır Bari'

Hakkari'de süregelen kar yağışı vatandaşlar tarafından halay ve türküyle kutlandı; Dengbej Ahmet Ballıses 'Befır Bari' söyledi, halk yağışın bereket getirmesini diledi.

Aralıklarla etkili olan yağışlar kentte sevinçle karşılandı

Hakkari'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, uzun süredir beklenen yağmur ve karın gelmemesi nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşayan kentte sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, başlayan yağışların oluşturduğu atmosferde bir araya gelerek coşkuyu paylaştı. Halk, yağışların devam etmesini ve beraberinde bereket getirmesini diledi.

Dengbej Ahmet Ballıses, arkadaşlarıyla birlikte kar altında halay çekerek kutlamaya liderlik etti. Yanık sesiyle türkülere can veren Ballıses, "Befır Bari" (Kar Yağdı) şarkısını seslendirirken, yanında bulunanlar hem şarkıya eşlik etti hem de halay çekerek anı coşkuyla karşıladı.

Kent sakinleri, yağışların bölge için olumlu etkilerinin sürmesini umut ederek bu anları sevinçle paylaştı.

