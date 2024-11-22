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Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Yeni Kütüphane Açıldı

Hakkari'de şehit bebek ve çocuklar anısına ikinci kütüphane törenle açıldı. Eğitim ve çocuk gelişimine yönelik önemli bir adım atıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:03
Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Yeni Kütüphane Açıldı

Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Yeni Kütüphane Açıldı

Hakkari'de, terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan ikinci kütüphane, görkemli bir törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle, Halime Hatun Anaokulu'nda faaliyet gösterecek olan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kapılarını açtı. Kütüphanede, çocukların eğlenmesi ve öğrenmesi için oyuncaklar, kadınların el emeğiyle hazırlanmış bez ve örgü bebekler ile çeşitli materyaller yer aldı.

Vali Çelik'ten Önemli Mesajlar

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Çelik, kütüphanelerin çocukların yarınlara hazırlanmasına katkı sağladığını belirtti ve önemli noktalara dikkat çekti:

"Bizlerin yapması gereken, çocukların hayatlarına ve geleceğine ışık tutacak temel davranışları edinmelerini sağlamak. Eğitim altyapısına yönelik son 20 yılda önemli yatırımlar yapıldı. Hakkari, belki tarihi oluşumundan bu yana en huzurlu dönemini yaşıyor."

Hatice Atan'dan Kardeşlik Vurgusu

Açılışta söz alan İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan ise, Hakkari ve Şırnak’taki projelerin önemine değinerek, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı:

"Şehirlerimizin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşamasını sağlamak için harekete geçtik. Bu ülkenin her ferdi birlikte mücadele ettiğimizde güzelleşir. Şehitlerimizin sayesinde bayrağımız dalgalanıyor."

Kütüphane açılışına AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da katıldı. Vali Çelik ve katılımcılar, açılışı yapılan kütüphaneyi gezerek çocuklar ile bir araya gelip hediye dağıttı.

Bu önemli adım, eğitim ve çocuk gelişimi için atılan bir diğer önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların...

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan ikinci kütüphane törenle açıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Halime Hatun Anaokulu'nda oyuncak, kadınların el emeğiyle hazırladıkları bez ve örgü bebekler ile materyallerin yerleştirildiği "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların...

Hakkari'de terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocukların anısına kurulan ikinci kütüphane törenle açıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Halime Hatun Anaokulu'nda oyuncak, kadınların el emeğiyle hazırladıkları bez ve örgü bebekler ile materyallerin yerleştirildiği "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

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