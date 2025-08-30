DOLAR
Hakkari'de Tır ile Pikabın Çarpışması: 3 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda İran plakalı tır ile 65 NK 458 plakalı pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:18
Hakkari-Van kara yolunda trafik kazası

Hakkari-Van kara yolunda, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile 65 NK 458 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, hayatını kaybeden 3 kişinin araçtan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Yolda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü ilerlemesini sağlıyor.

