Hakkari'de Yeni Eğitim Yılı: Yenilenen Atatürk Anadolu Lisesi Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Yeni Bir Eğitim Kurumu Hayata Geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucunda kullanılamaz hale gelen okul binası yerine inşa edilen Atatürk Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yeni okul binası, Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 yıl önceye dayanan bu olumsuz anının dönüşümü olarak dikkat çekiyor.

Vali Ali Çelik'ten Güvenli Eğitim Vurgusu

Açılış törenine katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 500 öğrenci ve 40 öğretmenin eğitim hayatına başlayacağı bu yeni okul için duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çelik, öğrencilere yönelik yapılan eğitim projelerinin güvenliğini ön planda tutmanın önemine dikkat çekti.

Çelik, "Okulumuz deprem dayanıklı olarak inşa edildi. Eğitim yuvalarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın güven içinde eğitim ve öğretime devam etmesi. Hakkari ve Yüksekova deprem bölgesinde yer aldığı için tüm kamu kurumlarının depreme dayanıklılık testleri başta okullar olmak üzere gerçekleştirildi," dedi.

Geleceğe Yönelik Planlar

Yeni okulun açılışından sonra sınıfları dolaşan Çelik, öğrencilerle sohbet ederek öğretmenleri de ziyaret etti. Tüm eğitim camiasına başarılar dileyen Çelik, kalan okulların da en kısa sürede modern ve depreme dayanıklı bir şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını belirtti.

Törene ayrıca Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen Atatürk Anadolu Lisesi binası, düzenlenen törenle açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen okulun yerine inşa edilen Atatürk Anadolu Lisesi binası, düzenlenen törenle açıldı.