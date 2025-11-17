Hakkari’de Zap Suyu’na Uçan Kamyonette Sıtkı ve Macit Dayan Toprağa Verildi

Van-Hakkari kara yolunda Zap Suyu'na uçan kamyonette yaşamını yitiren Sıtkı ve Macit Dayan, Akkaya köyü mezarlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:35
Hakkari’de Zap Suyu’na Uçan Kamyonette Sıtkı ve Macit Dayan Toprağa Verildi

Hakkari’de Zap Suyu’na Uçan Kamyonette Sıtkı ve Macit Dayan Toprağa Verildi

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Depin mevkiinde dün kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyuna uçtu. Araçta mahsur kalan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Sıtkı Dayan ve Macit Dayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Defin töreni

Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün eski muhtarı Sıtkı Dayan ve maden işçisi Macit Dayan, köy mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

HAKKARİ'DE DÜN KAMYONETİN ZAP SUYU’NA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SITKI...

HAKKARİ'DE DÜN KAMYONETİN ZAP SUYU’NA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SITKI VE MACİT DAYAN TOPRAĞA VERİLDİ.

HAKKARİ'DE DÜN KAMYONETİN ZAP SUYU’NA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SITKI...

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
3
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"
7
Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 11 Tutuklama, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı