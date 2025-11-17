Hakkari’de Zap Suyu’na Uçan Kamyonette Sıtkı ve Macit Dayan Toprağa Verildi

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Depin mevkiinde dün kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyuna uçtu. Araçta mahsur kalan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Sıtkı Dayan ve Macit Dayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Defin töreni

Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün eski muhtarı Sıtkı Dayan ve maden işçisi Macit Dayan, köy mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

