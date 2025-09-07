Hakkari Şemdinli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde orman yangını

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Öveç köyü Kayalar mezrası kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Müdahale ekipleri ve çalışmalar

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüyor.

Kaymakamlık incelemesi ve alınan tedbirler

Kaymakam Yunus Emre Akpınar bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve bilgiler aldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hanede gerekli önlemlerin alındığı ve karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 25 jandarma personelinin tedbir amaçlı görevlendirildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin ve yerel halkın ortak çalışması sürüyor.

