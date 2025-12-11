DOLAR
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Aksaray merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:13
Jandarma ve savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma tamamlandı

Edinilen bilgiye göre, bazı kişilerin şebeke olarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmada şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek, hem teknik hem de fiziksel takip yapıldı. Ekipler yeterli delile ulaştıklarında eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; K.O. (20), G.E. (19), V.B. (29), E.B. (42) ve Ö.E. (47) adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

