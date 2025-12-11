Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti

Bodrum Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak yarımada genelinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Bürosu, dezavantajlı bireyler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

2025 verileri ve sahadaki çalışmalar

Büro, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yıl boyunca 3 bin 150 ihtiyaç sahibi vatandaşın başvurusu alınırken, gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde 2 bin 50 kişiyle birebir görüşüldü.

2025 yılında 3 bin 750 sosyal destek kartı (gıda desteği) dağıtan Sosyal Hizmetler Bürosu, ayrıca çeşitli ayni yardımların yanı sıra bebek bezi, bebek maması ve hasta bezi desteğinde bulundu.

Eğitim alanında da çalışmalarını sürdüren ekipler, bin 150 öğrenciye kırtasiye paketi verirken, 468 öğrenciye ise tahsil yardım desteği sağladı.

Gelecek hedefi

Hane ziyaretlerinden eğitim desteklerine kadar geniş bir yelpazede kent sakinlerine hizmet veren Sosyal Hizmetler Bürosu, 2026 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

