ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir

Temsilciler Meclisi tasarıyı 312-112 oyla kabul etti; şimdi Senato ve Başkan’ın onayı bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi, 901 milyar dolarlık 2026 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı savunma harcama tasarısını kabul etti.

Tasarı, Mecliste yapılan oylamada 112’ye karşı 312 oyla onaylandı ve şimdi Senato’ya gönderilecek. Tasarı Senato’da kabul edilip, Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Tasarıda dikkat çeken maddelerden biri, Beşar Esad yönetimi döneminde Suriye’ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören hükümler. Bu değişiklik Senato ve Başkan onayı halinde, 2019 tarihli Caesar Yasasının yürürlükten kaldırılmasına yol açabilecek.

Florida Milletvekili Brian Mast konuşmasında, "Birçoğunuzun bildiği gibi bu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ile Beşar Esad’ın halkına yönelik işkenceleri nedeniyle Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Suriye’ye Esad sonrası bir gelecek planlama şansı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarı ayrıca Ukrayna'ya 800 milyon dolar ve İsrail’e, Demir Kubbe sistemi gibi ortak füze savunma girişimlerini de kapsayan 600 milyon dolar tutarında fon ayrılmasını içeriyor.

