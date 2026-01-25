Haldun Dormen’e Son Veda: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Tören

Türk Tiyatrosunun Duayeni İçin Tören

Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun duayen ismi için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleniyor.

Sanat camiasının saygıyla andığı Haldun Dormen için hazırlanan tören, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştiriliyor ve tiyatro tarihine iz bırakan bir isme veda niteliği taşıyor.

Haldun Dormen adı, kariyeri boyunca sahnede ve izleyicilerin belleğinde öne çıkan bir yer tutuyor; bu tören de onun sanat dünyasındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

