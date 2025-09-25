Halep'in Deyr Hafır Hattında PKK/YPG Saldırısı: 2 Asker Şehit

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalında, SDG adını kullanan PKK/YPG unsurlarının Deyr Hafır hattına düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

SANA'nın duyurduğu gelişme

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi. Haberde saldırı sonucunda 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bakanlıktan açıklama: Roket ve havan saldırıları

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/YPG’nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği; bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili bilgiler resmi duyurulara dayanmakta olup, gelişmeler SANA ve Savunma Bakanlığı açıklamaları ile bildirildi.