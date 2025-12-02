Haliliye'de Osmangazi Hanımlar Konağı: Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Belediyenin hanımlar konakları, üretim ve sosyalleşme alanı olarak tercih ediliyor

Haliliye Belediyesi tarafından kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan Osmangazi Hanımlar Konağı, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Merkez, dikiş, nakış, trikotaj ve ahşap boyama atölyeleriyle kadınlara üretim imkanı sağlarken; spor salonu ve dinlenme alanları ile de mahallede buluşma noktası haline geldi.

Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen hanımlar konakları, kadınların meslek edinmesine ve aile ekonomilerine katkı sağlamasına önemli destek sunuyor.

Osmangazi ve İpekyol Mahallelerinde hizmet veren merkezlerde kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde hem yeni beceriler kazanıyor hem de el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Hanımlar konağından faydalanan kadınlar, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Fidan Aslan: “Boş zamanlarımda belediye başkanımız Mehmet Canpolat’ın bizlere sunduğu dikiş-nakış kursuna geliyorum. Hem vaktimi değerlendiriyorum hem de çocuklarıma ve arkadaşlarıma hediyeler hazırlıyorum. Bu imkan için başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Hacer Songül Mızrak: “Bu ortam biz kadınlara hem aile bütçesine katkı hem de güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Hocalarımız sayesinde çok şey öğrendik. Evimizi yeniledik, gönlümüze de evimize de dokunan çalışmalar yaptık. Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

