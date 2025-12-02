Haliliye'de Osmangazi Hanımlar Konağı: Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Haliliye Belediyesi'nin Osmangazi Hanımlar Konağı, dikiş, nakış, trikotaj ve ahşap boyama atölyeleriyle kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına imkan tanıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:31
Haliliye'de Osmangazi Hanımlar Konağı: Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Haliliye'de Osmangazi Hanımlar Konağı: Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Belediyenin hanımlar konakları, üretim ve sosyalleşme alanı olarak tercih ediliyor

Haliliye Belediyesi tarafından kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan Osmangazi Hanımlar Konağı, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Merkez, dikiş, nakış, trikotaj ve ahşap boyama atölyeleriyle kadınlara üretim imkanı sağlarken; spor salonu ve dinlenme alanları ile de mahallede buluşma noktası haline geldi.

Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen hanımlar konakları, kadınların meslek edinmesine ve aile ekonomilerine katkı sağlamasına önemli destek sunuyor.

Osmangazi ve İpekyol Mahallelerinde hizmet veren merkezlerde kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde hem yeni beceriler kazanıyor hem de el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Hanımlar konağından faydalanan kadınlar, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Fidan Aslan: “Boş zamanlarımda belediye başkanımız Mehmet Canpolat’ın bizlere sunduğu dikiş-nakış kursuna geliyorum. Hem vaktimi değerlendiriyorum hem de çocuklarıma ve arkadaşlarıma hediyeler hazırlıyorum. Bu imkan için başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Hacer Songül Mızrak: “Bu ortam biz kadınlara hem aile bütçesine katkı hem de güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Hocalarımız sayesinde çok şey öğrendik. Evimizi yeniledik, gönlümüze de evimize de dokunan çalışmalar yaptık. Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

HALİLİYE’DE KADINLAR AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

HALİLİYE’DE KADINLAR AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

HALİLİYE’DE KADINLAR AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
2
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
3
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
4
NADMEX 2025 İstanbul'da Başlıyor: Türkiye'nin Afet Yönetimi Buluşması
5
Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi: Sokak Hayvanlarına Modern Yuva
6
Başkan Palancıoğlu’ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
7
Sinop'ta Kartpostallık Sis Denizi: Durağan'da Görsel Şölen

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde