Halkbank Sırbistan'da 3 Yeni Şube Açtı — Şube Sayısı 48'e Ulaştı

Halkbank, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Niş ve Novi Sad şehirlerinde üç yeni şube açtı. Açılışlarla birlikte bankanın Sırbistan'daki şube sayısı 48'e yükseldi.

Açılış Töreninde Vurgulanan Rakamlar

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Belgrad'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki artan ticaret hacmine dikkat çekti. Arslan, konuşmasında şunları söyledi:

"Yaklaşık 1000 Türk firması bu topraklarda faaliyet göstermekte, 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlamaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de 3 milyar avroyu geçmiş durumdadır. Bahsettiğim rakamlar, iki ülke arasındaki ilişkinin gücünü gösterme bakımından son derece kıymetlidir."

Arslan ayrıca bankanın Sırbistan'daki finansal göstergelerini paylaşarak, "Mevduat hacmimiz 1 milyar avroyu geçti. Toplam kredi hacmimiz 1 milyar avroya yaklaştıToplam bilanço büyüklüğümüz 1,3 milyar avroya ulaşmış durumda. Bu başarı bize güvenen 32 binden fazla ticari firma, 166 binden fazla bireysel müşteri ve 783 çalışma arkadaşımızın katkılarıyla elde edilmiştir. Sırbistan'ın geleceğine ve bu coğrafyaya güveniyoruz, yatırımlarımızı artırarak hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Büyükelçi Saygılı ve Tören Katılımcıları

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin son 12 yılda önemli bir ivme yakaladığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki güvene dayalı ilişkinin rolüne işaret etti. Saygılı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sırbistan'ın en büyük dördüncü ticaret ortağı. Sırbistan'daki Türk yatırımları 530 milyon avroya çıktı. Buradaki yatırımların artmasında Halbank'ın rolü çok büyük. Dünya her alanda değişiyor, bu noktada Halkbank, yeni dijital dünyaya ayak uydurma noktasında dikkati çekiyor."

Konuşmaların ardından şubelerin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Süleyman Bulut ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın yanı sıra çok sayıda yerel yetkili ile banka çalışanları katıldı.

