Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı'nı Gazze'deki Soykırım Üzerine Suçladı

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın devamına "kılıf bulmak" ile suçladı. Yapılan açıklama, Baerbock'un 10 Ekim'de yaptığı tartışmalı ifadeleri hedef aldı.

Baerbock’un Açıklamaları Tartışma Yarattı

Hamas, Baerbock'un, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023 itibarıyla sürdürdüğü eylemlerle ilgili yaptığı konuşmanın 1948 Soykırımı Önleme Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada, "(Annalena Baerbock) Siyonist işgal ordusunun güvenlik muafiyeti altında daha fazla soykırım suçu işlemesine olanak tanıyor," denildi. Bu durumun, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Baerbock'un İfadeleri ve Sonuçları

Baerbock, 10 Ekim’de Alman Federal Meclisi’nde yaptığı konuşmada, "Meşru müdafaa yalnızca teröristlere saldırmak değil, onları ortadan kaldırmak anlamına gelir," diyerek dikkat çekmişti.

Ayrıca, Hamas'ın sivillere yönelik faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek, Birleşmiş Milletler'e de sivil alanların teröristler tarafından istismar edilmesi nedeniyle koruma statüsünün kaybedilebileceğini bildirmişti.

Bu açıklamaların ardından Hamas, Baerbock'un tutumunu eleştirdi ve Almanya'nın Gazze'deki duruma karşı olan tavrını yeniden değerlendirmesini talep etti.